عاجل// ديوان المحاسبة: أكثر من 1.5 مليون دينار صرفت على تنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس الرئاسي

أعلن ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2018، الأربعاء، أنه تم صرف أكثر من 1.5 مليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس الرئاسي لحكومة الزوفاق غير المعتمدة، مضيفا أن بعضهم لا يتبع أي جهات ذات ميزانية مستقلة.

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