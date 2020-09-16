الطاهر لـ«بوابة الوسط»: وفد «الأفريقية» في سبها للوقوف على جاهزية المطار لاستقبال رحلات ركاب

قال مدير مكتب شركة الخطوط الجوية بالمنطقة الجنوبية المكلف، المهندس علي الطاهر لـ«بوابة الوسط» إن زيارة وفد الشركة إلى مطار سبها، اليوم الأربعاء، استهدفت الوقوف على جاهزية المطار لاستقبال رحلات الركاب.

ووصلت صباح إلى مطار سبها المدني طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار معتيقة المدني في العاصمة طرابلس..

مطار سبها يستقبل أول رحلة من «معيتيقة» بعد توقف 6 سنوات

وأوضح علي أن الطائرة كان على متنها وفد من شركة الخطوط الجوية الأفريقية جاء للاطلاع على استعدادات مطار سبها لاستقبال رحلات الركاب والتأكد من أجهزة السلامة وجاهزية صالات الركاب وسير الأمتعة إلى جانب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف علي أن الطائرة حملة كذلك وفد من مصلحة الطيران المدني جاء لتركيب محطة رصد حديثة خاصة بالأرصاد الجوية في مطار سبها، منوها إلى أن أول رحلة للركاب خاصة بشركة الخطوط الأفريقية إلى مدينة سبها ستكون يوم السبت القادم، حيث من المقرر أن تبدأ الشركة تسيير رحلتين أسبوعيا من مطاري سبها ومعيتيقة.

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