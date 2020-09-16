الولايات المتحدة ترحب بتجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، أن المبعوث الخاص لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سيكون بدعم من مجلس الأمن في وضع جيد للتركيز على الوساطة مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية لإنهاء الصراع ومساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي دائم.

وأشادت البعثة بجهود مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، والتقدم المحرز من خلال الحوار الليبي الداخلي الذي تيسره الأمم المتحدة، كما أثنت على جهود المبعوث السابق، غسان سلامة، في دفع المحادثات السياسية إلى الأمام عندما شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام.

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