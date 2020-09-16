صور نادرة للعاصمة طرابلس – بوابة أفريقيا الإخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية- نجاة فقيري |

16 September, 2020

توصف مدينة طرابلس، عاصمة ليبيا وأكبر مدنها بـ”عروس البحر المتوسط”، لجمال بساتينها ومبانيها البيضاء حيث تتربع العروس على ضفة المتوسط مقابل الرأس الجنوبي لجزيرة صقلية. وقد نشأت طرابلس في القرن السابع قبل الميلاد زمن الفينيقيين الذين أطلقو عليها اسم Oea نظراً للتاريخ الطويل للمدينة ،كما كانت أهم محطة تجارية وسوق لتصريف المواد الأولية من أفريقيا .

عندما احتل الاسبان طرابلس عام 25 يوليو 1510، قال عنها القائد الاسبانى بيترو دي نافارا حين أتبع ليبيا لملك اسبانيا….في كتابه لقيصره في صقليه واصفاً طرابلس” من تحدث عنها بأنه لم يقل نصف الحقيقه وانه لم يرى مدينة تماثلها في قوتها ونظافتها حتى اعتقدت أنها مدينة إمبراطوريه وليس مدينة لا تنتمي لأحد.”.



صقالة الحلفاء بالقرب من منطقة الظهرة، السوق القديمة في طرابلس