أعلن ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2018، الأربعاء، أن المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اعتمد آلية الحصر فقط في الجرد السنوي مخالفًا

الرصيد الدفتري والفعلي إضافة إلى عدم تضمينه بعض الأصول الثابتة.

The post عاجل// ديوان المحاسبة: المجلس الرئاسي اعتمد آلية الحصر فقط في الجرد السنوي مخالفًا الرصيد الدفتري والفعلي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24