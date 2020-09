أعلن ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2018، الأربعاء، إجمالي

ما أُنفق على وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة منذ سنة 2011 وحتى 2018 بلغ

29.6 مليار دينار، منها 3.3 مليار أنفقت سنة 2018.

