روسيا تؤكد على موقفها الثابت من التسوية في ليبيا

أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على ثبات موقفها من التسوية الليبية المتمثل في موافقة جميع الأطراف الليبية على تنفيذ كل القرارات المقترحة.

وبينت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن هذا هو المبدأ الأساسي المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، وأن الليبيين وحدهم هم من يقررون مستقبل بلادهم.

وشددت على ضرورة تطبيق هذا المبدأ على جميع القرارات بما في ذلك مراقبة وقف الأعمال العدائية، والاتفاق على ذلك في إطار آليات الحوار، على أن يتم ذلك بناء على طلب وموافقة الأطراف الليبية.

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