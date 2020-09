كاجمان يقيل المدير العام لشركة الكهرباء

قرر رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة

للكهرباء والنائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، عبدالسلام كاجمان،

اليوم الأربعاء، إقالة المدير العام للشركة إبراهيم سالم فلاح، من منصبه.

وطالب كاجمان من الجمعية العمومية للشركة،

على وجه السرعة، أن تقوم باختيار مدير عام جديد للشركة، تنطبق عليه الضوابط

والشروط اللازمة لمن يشغل مهام المدير العام للشركة، وأن يكون متوافقًا مع

التشريعات النافذة وله المقدرة والكفاءة في إدارة الأزمة التي تمر بها الشركة

وقطاع الكهرباء بشكل عام.

