«صحة الوفاق» تسلم مستشفى «سوق الخميس» شحنة إمدادات طبية

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مستشفى «سوق الخميس» الواقع بمدينة الخمس، شحنة من الإمدادات الطبيّة، اللازمة لرفع كفاءة قسم المختبر ومصرف الدم.

وتشمل الشحنة «جهازا حديثا لتحليل الهرمونات، وجهاز تحليل كيمياء الدم، وجهاز العد الدموي الشامل، وجهازا حديثا لتحليل الدم، وجهازا لتحليل البول أتوماتيك، وجهاز تحليل الأملاح في الدم»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك»

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وتضمنت الشحنة أيضًا، «جهاز مزرعة نوع vitek، إلى جانب معدات متكاملة لمصرف الدم، وثلاجتين، وجهاز savty cabin، وجهاز فصل البلازما، وجهاز فصل صفائح الدم، وdeep freez، وسريرين، وجهاز فحص تخثر الدم».

يشار إلى أن وزارة الصحة سلمت مستشفى سوق الخميس في يوليو الماضي، مولدا كهربائيا جديدا، لتوفير قدرة كهربائية إضافية عند انقطاع التيار الكهربائي. كما تسلمت مخازن المستشفى شحنة من الأجهزة الطبية الخاصة بقسم الأطفال، تشمل جهاز أشعة متنقلا، وجهازي تنفس صناعي، وجهازي تخطيط قلب، و18 حضانة أطفال رقمية لرفع القدرة الاستيعابية لقسم حديثي الولادة.

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