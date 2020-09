أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، أن السراج سيوجه كلمة إلى الشعب، في الساعة العاشرة مساء.

