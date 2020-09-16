البعثة الأممية “تحت المجهر”.. محاولات دون إنجازات

قال المتابع للشأن العام، أحمد المهدوي، إن البعثة الأممية ومنذ توليها للملف الليبي عبر رؤسائها السابقين، لم تتمكن من حل الأزمة الليبية، مبيناً أنها خلقت نوعا من اللاثقة لدى الشارع الليبي بأنها لا تريد إيجاد حل للأزمة.

وأضاف المهدوي في لقاء مع برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأربعاء، أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز لم تقدم الجديد ومازالت تحمل طابع المبعوث السابق غسان سلامة، وحاولت إحياء خارطة طريق سلامة عبر لجنة الحوار 5+5 في جنيف أو باختيارها 50 شخصية قالت إنهم يمثلون الشعب الليبي رغم غياب بعض النخب والناشطين والشخصيات من مدينة بنغازي.

ووصف المهدوي، دور البعثة في ليبيا بـ”السيئ”، إذ لم تنجح في تقريب وجهات النظر خاصة بعد اتفاق الصخيرات الذي زاد من الأزمة الليبية سوءاً وأدى إلى انسداد سياسي حقيقي للأزمة.

وأشار المهدوي إلى أن البعثة تحاول من جديد بث نوع من الحيوية لإنقاذ اتفاق الصخيرات عبر عدة اجتماعات منها اجتماع بوزنيقة في المغرب، ورأى أنه لا فائدة من هذه الاجتماعات.

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