تواصل امتحانات شهادة التعليم الأساسي ببلدية المليطانية

تتواصل امتحانات شهادة التعليم الأساسي في بلدية المليطانية، حيث تجولت كاميرا قناة ليبيا في مدراس البلدية، ورصدت حرص المعلمين والطلاب على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب شكوى الطلاب من امتحان مادة الرياضيات لعدم استيعابهم لحلول المسائل دون إتمام الدروس التعليمية.
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قناة ليبيا
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