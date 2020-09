أفاد شهود عيان، مساء اليوم الأربعاء، أنهم

لاحظوا انتشارًا أمنيًّا في الشوارع الرئيسية للعاصمة طرابلس، يسبق الكلمة المرتقبة

لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج.

The post عاجل// انتشار أمني مكثف في العاصمة طرابلس قبيل كلمة السراج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24