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فايز السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة طرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

أعلن فايز السراج، مساء الأربعاء، بصفة رسمية استقالته من رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس، على أن يسلم السلطة بنهاية شهر أكتوبر.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي، احتجاجا على أداء حكومة السراج.

وكانت الاحتجاجات تطالب برحيل السراج، بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لاسيما الشبان، بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد.

وطفت على السطح خلافات علنية بين السراج ورجل تركيا في حكومته وزير الداخلية فتحي باشاغا على خلفية التعامل مع المظاهرات.

وبعد أن قرر السراج وقف باشاغا عن ممارسة مهامه، أذعن رئيس حكومة طرابلس لتهديدات الميليشيات الموالية لباشاغا وأعاده على رأس وزارة الداخلية مرة أخرى.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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  • مسرحية هزلية لمؤامرة دولية من القوى الاستعمارية لتولية امعة جديد ماركة فاسد سراق لانه سيتم اختياره من اجسام ساقطة وانتهازية من مجلسى الدولة والنواب لتظل ليبيا دولة محتلة بلا سيادة وكان لزاما على السراج ليصلح خيانته للوطن وجلب مرتزقة واحتلال تركى ان يستجيب للارادة الشعبية بتسليم السلطة لرئيس السلطة القضائية لاقامة دولة القانون ومحاربة الفساد المدعوم من الاجسام السياسية القائمة ويسيطر عليها الخونة والعملاء لهذا يجب ان ينتفض الشعب ويرفض مسرحية جنيف لاعادة انتاج الصخيرات 2 .
    نورماندى 2 !!!

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