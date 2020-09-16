المسماري: القيادة العامة للجيش تبذل جهودًا مضنية لحل الأزمة الليبية دون فرض أي إملاءات خارجية

أخبار ليبيا24

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن القيادة العامة تبذل جهودًا مضنية لحل الأزمة الليبية دون فرض أي إملاءات خارجية.

واستذكر المسماري، خلال مؤتمر صحفي، الذكرى الـ 89 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، كما استذكر جهاد الليبيين ضد الطليان، مشيرًا إلى أن جهادهم نهج تسير عليه القيادة العامة للجيش الوطني، كل ليبي حر شريف.

وقال المسماري، “إن طموحات الشعب الليبي لن تتحقق إلا بالإرادة الوطنية التي كان عليها المجاهدين الليبيين”.

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