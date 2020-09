أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، اليوم الأربعاء، أنه يرغب في تسليم السلطة لحكومة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

