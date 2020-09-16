أبرز ما جاء في كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلـى الشعب الليبي – فيديو

ألقى رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، معلناً فيها عن نيته تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تناولها خطاب فائز السراج اليوم الاربعاء :

– السراج: اعلن رغبتي الصادقة في تسليم السلطة في أكتوبر المقبل.

– المناخ السياسي يعيش حالة استقطاب حادة جعلت كل محاولات حل الأزمة شاقة وغاية في الصعوبة.

– أطراف تراهن على خيار الحرب لتحقيق أهداف غير مشروعة.

– السراج: حكومة الوفاق لم تكن تعمل في اجواء طبيعية منذ تشكيلها وكانت تقف أمامها عراقيل عديدة.

– لم نستطع إبعاد شبح الحرب وكان لابد من خوضها.

– نرحب بجميع اللقاءات والمشاورات وندعو أن تكون فاتحة خير للتوافق.

– المشاورات الأخيرة أفضت للوصول إلى انتخابات وسأكون داعما لكل التفاهمات.

– أدعو لجنة الحوار تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة عبر الاعلان عن مجلس رئاسي جديد واختيار رئيس حكومة جديدة.

وفيما يلي فيديو للكلمة كاملة:

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