قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، فائز السراج، اليوم الأربعاء، إن المشاورات الليبية الأخيرة أفضت إلى

الاتجاه نحو توحيد المؤسسات وتهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

