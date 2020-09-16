السراج يعلن رغبته بتسليم السلطة نهاية أكتوبر كـ”حد أقصى”

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مساء الأربعاء، “رغبته الصادقة” بتسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

وأعرب السراج، في كلمة متلفزة، عن أمله في أن تستكمل لجنة الحوار أعمالها وتختار مجلساً رئاسياً جديداً ورئيس حكومة ليتم تسليم المهام إليه.

وقال السراج إن “المناخ السياسي يمر في حالة استقطاب حادة جعلت كل محاولات حل الأزمة شاقة وغاية في الصعوبة”، مشيرا إلى وجود أطراف تراهن على خيار الحرب لتحقيق أهداف غير مشروعة، وفق تعبيره.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن “الأطراف المتعنتة تراهن على خيار الحرب.. ولم نستطع إبعاد شبح الحرب وكان لا بد من خوضها”.

وأبدى السراج ترحيبه بجميع اللقاءات والمشاورات الجارية بين الأطراف الليبية، متمنياً أن تكون فاتحة للوصول إلى التوافق، وقال إن “المشاورات الأخيرة أفضت للوصول إلى انتخابات وسأكون داعماً لكل التفاهمات”، داعياً لجنة الحوار للإسراع في تشكيل سلطة جديدة.

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