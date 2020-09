دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم

الأربعاء، إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية بعيدا عن الأجندات الدولية

والأطماع الخارجية.

جاء ذلك خلال

لقاء تبون مع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامور، حيث أبلغ الرئيس الجزائري والذي

تناول الملف الليبي وأبعاده الإقليمية والدولية كان من أهم القضايا التي بحثتها

الوزيرة الإيطالية مع السلطات في الجزائر، إلى جانب ملف الهجرة السرية، ومحاربة

الإرهاب في الساحل.

The post تبون يدعو لإبعاد الأجندات والأطماع الخارجية عن الحل السياسي للأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24