قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، اليوم الأربعاء، إن “حكومته لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، مضيفا أنها كانت تتعرض للمكائد المؤامرات داخليا وخارجيا، موضحا أنه كانت هناك أطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر” على حد قوله.

