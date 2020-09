دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، الأربعاء، لجنة الحوار للاضطلاع بدورها لتشكيل السلطة التنفيذية لضمان الانتقال السلمي للسلطة، على حد تعبيره.

