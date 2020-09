ديوان المحاسبة: الرئاسي أنفق أكثر من 1.5 مليون دينار على تنقلات وإقامات لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية به

أعلن ديوان

المحاسبة في تقريره لعام 2018، الأربعاء، أن إجمالي ما أُنفق على وزارة الدفاع

بحكومة الوفاق غير المعتمدة منذ سنة 2011 وحتى 2018 بلغ 29.6 مليار دينار، منها

3.3 مليار أنفقت سنة 2018.

وأوضح الديوان

في تقريره، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اعتمد آلية الحصر فقط

في الجرد السنوي مخالفًا الرصيد الدفتري والفعلي إضافة إلى عدم تضمينه بعض الأصول

الثابتة.

وأضاف أنه تم

صرف أكثر من 1.5 مليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج

لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس الرئاسي لحكومة الزوفاق غير المعتمدة،

مضيفا أن بعضهم لا يتبع أي جهات ذات ميزانية مستقلة.

