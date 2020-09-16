السراج: حكومة الوفاق واجهت المكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا منذ يومها الأول

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية ولا حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها، بل واجهت «المكائد والمؤامرات داخليًا وخارجيًا منذ يومها الأول».

جاء ذلك خلال كلمة وجهها السرج إلى الشعب الليبي لمناسبة ذكرى يوم الشهيد، أعلن خلالها رغبته الصادقة تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

واتهم «أطرافًا» لم يسمها بالعمل على عرقلة الحكومة بشكل لافت ومتكرر، مؤكدًا أن كل هذه الأمور «جعلت الحكومة تواجه صعوبات وعراقيل جمة في أداء واجباتها على النحو الأمثل».

وقال رئيس المجلس الرئاسي: «هذه هي الحقيقة، وليست هربًا من المسؤولية وإنما إقرار بالواقع»، مؤكدًا أن هذا هو المناخ الذي صاحب عمل الحكومة منذ يومها الأول.

وأضاف: «آثرنا الصمت لفترة طويلة لسبب وحيد، وهو رغبتنا الصادقة في احتواء الجميع والتوصل إلى توافقات مرضية علنا نستطيع أن نعبر بهذا البلد إلى شاطئ الأمان».

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