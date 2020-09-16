غوتيريش: مشاورات سريعة لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، اعتزامه بدء مشاورات سريعة لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام بمناسبة افتتاح الدورة الـ75 للجمعية العامة التي انطلقت الثلاثاء.

وقال الأمين العام: “لدينا إشارات أمل وممثلتنا الخاصة (ستيفاني ويليامز) تعمل بجد لعقد جولة مقبلة من الحوار الليبي”.

وعن المبعوث الجديد، أضاف غوتيريش: “سنبدأ في المشاورات بأسرع ما يمكن لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمدة عام، حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2021.

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