السراج يعلن رغبته في تسليم مهامه لسلطة جديدة نهاية أكتوبر المقبل

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

فائز السراج، اليوم الأربعاء، عن رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة في

موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

وأضاف السراج، في كلمة وجهها للشعب، أنه يأمل أن تكون

لجنة الحوار قد اختارت مجلسا رئاسيا جديدا في هذه المدة المحددة، وكلفت رئيس حكومة

ليتم تسليم المهام له.

ودعا السراج لجنة الحوار للاضطلاع بدورها لتشكيل السلطة التنفيذية

لضمان الانتقال السلمي للسلطة، ورحب بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة بخصوص الحوار

الليبي. على حد تعبيره.

وقال السراج، إن “حكومته لم تكن تعمل في أجواء

طبيعية، مضيفا أنها كانت تتعرض للمكائد المؤامرات داخليا وخارجيا، موضحا أنه كانت

هناك أطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر” على حد قوله.

وشدد السراج على أن الانتخابات هي أفضل الطرق للوصول لحل

شامل في ليبيا، مضيفا أن المشاورات الليبية الأخيرة أفضت إلى الاتجاه نحو توحيد المؤسسات

وتهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

