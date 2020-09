أوغلو: اقتراب تركيا وروسيا من التوصل لاتفاق حول معايير وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء،عن

اقتراب المسؤولين في تركيا وروسيا التوصل لاتفاق حول معايير وقف إطلاق النار والعملية

السياسية في ليبيا.

من الجدير بالذكر أن الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت

سابق، عن إجراء جولة جديدة من المشاورات بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا بين روسيا وتركيا

في أنقرة يومي 15 و16 سبتمبر، وذلك بعد جولة يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر في موسكو، وأخرى

يومي 21 و22 يوليو الماضي في أنقرة.

وترأس الوفد الروسي إلى المشاورات نائب وزير الخارجية، سيرغي

فيرشينين، فيما ضم الوفدان الروسي والتركي مسؤولين من الخارجية والدفاع وبعض الأجهزة

الأخرى.

