ليبيا: لماذا ينوي السراج الاستقالة؟

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج أنه يرغب في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر /تشرين الأول. وقال السراج في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي “أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي فى موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر. على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة”. بالتزامن قالت أنقرة إن مسؤولين من تركيا وروسيا اقتربوا من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية في ليبيا خلال اجتماعات جرت بينهم في أنقرة.

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