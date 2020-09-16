هيئة الشرطة تطالب الحكومة الليبية بالتحقيق بشأن مزاعم حول عملها

أخبار ليبيا24

وجه أعضاء هيئة الشرطة عن طريق نقابة شرطة ليبيا، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، ووزير الداخلية، إبراهيم بوشناف، طالبوا من خلالها بالتحقيق الفوري، بشأن ادعاءات وردت على لسان عدد من المشايخ والحكماء والأعيان خلال لقائهم برئيس الحكومة حول تقصير وزارة الداخلية في أداء عملها.

وهدد أعضاء هيئة الشرطة الحكومة بالاعتصام عن العمل، وقفل جميع مراكز وأقسام الشرطة، وإخلاء الشارع من أية مظاهر شرطية، حتى تتبيّن حقيقة تلك الادعاءات.

وقال الأعضاء، إن “ما تم ذكره في اللقاء المشار إليه يندرج تحت طائلة التحريض على رجال الشرطة، في هذا الجو المشحون لدى المواطنين، وكذلك خشية من تربص الأعداء والمجرمين لاستغلال أي خلل أمني للهجوم على مقرات الشرطة”.

وأكد أعضاء هيئة الشرطة، على أنهم عملوا خلال المظاهرات بأوامر رؤسائهم بمهنية عالية، ولم يحتكوا بالمتظاهرين بل وتضامنوا مع مطالبهم المشروعة.

كما أكدوا على أن الاتهامات التي أطلقها عدد من المشايخ خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد الأعضاء أن الهيئة تعمل بكل ما يتوفر لها من إمكانيات وقدمت عديد التضحيات من أجل ضبط الشارع العام ومنع الجريمة، وتأمين الجبهة الداخلية وظهر الجيش الوطني في عديد الجبهات.

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