تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك وفقًا لنتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» لعشر عينات في المختبر المرجعي لمدنية بنغازي، حيث ثبت إيجابية عينتين وسلبية ثماني، على ما أعلنت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا تسجيل 32 حالة شفاء من فيروس «كورونا» بالواحات

وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالواحات تسجيل 32 حالة شفاء من فيروس «كورونا».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا