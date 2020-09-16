ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 September, 2020

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر،مساء الأربعاء ، إن “السراج استلم قيادة الدولة من الناحية التنفيذية و البلاد تعاني. بعد 4 سنوات ضاعف المعاناة و اصبحت كوارث”.

و أضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر ،”اليوم يقول انه تعرض لضغوطات وعمل في ظروف غير طبيعية” و تابع “نصح كثيرا انه يقودنا إلى كوارث” ،و اختتم بالقول “تمنيت لو استقال اليوم و ليس وعدا في أكتوبر “يظل كارثة حلت بنا.”

وأعلن السراج -في كلمة بثتها قناة ليبيا الرسمية- ،في وقت سابق ” استعداده لتسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة الشهر المقبل، بعد أن تنتهي لجنة الحوار الليبي من عملها” ،وقال “أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي فى موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر”.

وأضاف أن حكومة الوفاق لم تكن منذ تشكيلها تعمل في أجواء طبيعية، بل كانت تتعرض كل يوم للمكائد والمؤامرات داخليا وخارجيا، على حد تعبيره.