قال عضو مجلس

النواب المصري مصطفى بكري اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة لن يفلت من العقاب، بعدما فتح أبواب ليبيا للاستعمار الأجنبي

والمرتزقة والإرهابيين، وبدد ثروات الشعب الليبي.

The post عاجل// مصطفى بكري: السراج لن يفلت من العقاب بعد فتحه أبواب ليبيا للاستعمار الخارجي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24