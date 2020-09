دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء، الشعب للمشاركة

في انتخابات المجالس البلدية في شهر أكتوبر المقبل.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن ذلك جاء خلال لقاء صالح مع

رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، للوقوف على آخر استعدادات

اللجنة المركزية للانتخابات.

ودعا صالح رئيس اللجنة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

المحدد، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم، خاصة بعد تحديد أولى البلديات التي ستجرى بها

الانتخابات، مؤكدا أن الاستحقاقات الوطنية على رأسها الانتخابات البلدية، لابد أن تتم

في الموعد المحدد، وأن يتم التغيير على جميع الأصعدة بالطرق سلمية.

وأشار عبد الشفيع إلى جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات في

موعدها المحدد، مضيفا أن اللجان الفرعية في البلديات المستهدفة قد تم تشكيلها، وستشهد

المرحلة الحالية حملة توعية ودعائية بحلول شهر أكتوبر، موضحا أنه سيتم الإعلان رسميًا

عن فتح باب تسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات، وفق خطة احترازية ووقائية.

The post صالح يدعو للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية في أكتوبر المقبل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24