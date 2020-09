قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، الأربعاء، إن استقالة رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، مجرد مناورة سياسية من تنظيم الإخوان الإرهابي بهدف دعم مخرجات الحوار الدولي الذي سيكون لصالحهم.

وأضاف الحليق في تصريحات صحفية، أن حكومة السراج منذ البداية كانت فاشلة بكل المقايس واستمرت في فشلها واليوم أكد السراج على فشلها، لافتا إلى اعتماد حكومة السراج على المتطرفين والمليشيات وفسادها وسرقتها لأموال الليبيين واستقدام المحتل التركي، على حد قوله.

وأكد الحليق أنه يتوقع نشوب صراع عقب استقالة السراج ليس

من أجل الوطن بل من أجل الوصول إلى السلطة، مضيفا أن معظم المتواجدين لايهمهم الوطن

أو حقن الدماء بل الكراسي والصراع وتطبيق أجندات خارجية إقليمية ودولية.

وشدد الحليق على أن حل الأزمة الليبية من خلال النقاش والحوار وتحكيم العقل وإخماد أصوات السلاح.

وأوضح الحليق أن استقالة السراج لن تحل الأزمة ولا بديل عن الحوار الليبي – الليبي بالداخل، مبينا أنه لا يوجد أي حل بدون التنازل من الأطراف كلها من أجل وحدة ليبيا.

وأكد الحليق أن من ثوابت الحوار هو الجيش ووحدة المؤسسة العسكرية

التي تقاوم الاحتلال والإرهاب.

ودعا الحليق إلى الالتفاف حول الجيش لأنه يمثل كافة القبائل بكل المناطق والمدن، مضيفا أن الشعب يعتبره خطا أحمر وهو خارج المعادلة السياسية.

The post الحليق: استقالة السراج لن تحل الأزمة ولا بديل عن الحوار الليبي – الليبي بالداخل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24