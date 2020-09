كشفت المنظمة

الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس

الأربعاء، عن غرق 24 مهاجرا ولاجئا، كانوا على متن زورق مطاطي متجه من ليبيا إلى

أوروبا، غرقوا بعد انقلاب قاربهم.

وأوضحت المنظمة

أن أن ثلاثة قوارب غادرت من الزاوية الليبية ليلة الأحد.

من جانبها قالت صفاء مشهلي من المنظمة الدولية للهجرة في

إفادة في جنيف إن خفر السواحل عثر على 45 شخصا على متن زورقين وأعادهما لكن الثالث

انقلب.

وأضافت أنه تم

انتشال جثتين فيما وصل القليل جدا من الناجين لموظفي المنظمة الدولية للهجرة عند

نقطة الإنزال ، مؤكدة أن ما لا يقل عن 22 آخرين لقوا حتفهم.

The post منظمة الهجرة الدولية: غرق 24 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24