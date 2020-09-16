قزيط: ضغوط على السراج لتسوية المشهد الليبي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط إن تقديم رئيس الوفاق فائز السراج استقالته جاءت على خلفية توجهات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد.

وأوضح قزيط بحسب روسيا اليوم أن هناك ترتيبات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد والسراج تم الضغط عليه لتسوية المشهد السياسي في ليبيا سريعا قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.

وأضاف عضو المجلس الاستشاري أن السراج سيستمر لكنه سيبقى لتسيير الأعمال حتى تكوين مجلس رئاسي جديد نهاية أكتوبر المقبل، مردفا: “عليه مغادرة المشهد”.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج عن رغبته في تسليم السلطة في مدة أقصاها أكتوبر المقبل، بعد توصل لجنة الحوار السياسي إلى اختيار رئيس حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.