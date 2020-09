تقرير | ملحمة ” عبدالكافي ” ضربة موجعة لداعش تُربك الإخوان وإعلامهم

ليبيا – مثلت العملية الأمنية التي قامت بها القوات المسلحة في مدينة سبها ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي بالقضاء على أحد أبرز أمرائه في شمال أفريقيا وتفكيك خليته ، إلا أنها قد أربكت ساسة وإعلام الإخوان المسلمين أيضًا كونهم لا يعتبرون داعش عدوًا مشتركًا حتى مع خصومهم .

وعقب اشتباكات دامية استمرت ليلة تامة ، نجحت القوات المسلحة في نهاية المطاف من خلال عناصر كتيبتي 116 و 160 من القضاء على هذه الخلية التي كانت تتمترس في بيت جيد التحصين بحي عبدالكافي في مدينة سبها .

ضربة موجعة

وقتل في العملية 9 متطرفين بينهم أمير داعش الجديد في ليبيا المكنى ” أبي عبدالله الليبي ” الذي كان قد هرب من مدينة سرت خلال عملية البنيان المرصوص وظل يتنقل مع زوجته في مناطق الجنوب الغربي .

وقُبض على زوجة أبي عبدالله وهي مصرية الجنسية ، كما قبض على أخرى مصرية الجنسية وهي زوجة أحد عناصر الخلية وقد لاقى مصرعه ، فيما قتل 3 يحملون جوازات سفر سعودية أحدهم أقدم على تفجير نفسه .

BREAKING | The end of the security operation conducted by the armed forces in #Sebha against extremists. All terrorists were killed in the operation, 2 of them had Saudi passports; 3 Libyan soldiers also died due to an explosive belt used by one of the terrorists. #Libya pic.twitter.com/X5ERcQIkQx

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 15, 2020