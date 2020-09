عبير موسى: تمكنا من تعطيل مخططات الغنوشي لتنفيذ أجندة الإخوان في الملف الليبي

أكدت رئيسة

الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أمس الأربعاء إنها نجحت في تعطيل مخططات

رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، لـأخونة المجلس وتونس، وتنفيذ

أجندات الإخوان في الملف الليبي.

وأضافت موسى في

تصريح إعلامي أنها عطلت مخططات الغنوشي أيضا “للاستيلاء على صلاحيات رئيس

الجمهورية، وتمرير الاتفاقيات التركية”، على حد تعبيرها.

ودعت موسي

النيابة العمومية إلى فتح جميع القضايا، خاصة التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد

الغنوشي.

