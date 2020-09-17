تبون: الجزائر حريصة على إبعاد الأطماع الخارجية عن ليبيا

أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، حرص بلاده على إبعاد الأجندات الدولية والأطماع الخارجية عن عملية البحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وأوضحت مصادر سياسية في الجزائر، بحسب ما نقلته “صحيفة الشرق الأوسط”، أن تبون أبلغ وزير الخارجية الإيطالية لوتشانا لامور جيزي التي زارت الجزائر، يوم أمس، حرص بلاده على حل الأزمة الليبية.

وأكدت المصادر،”الملف وأبعاده الإقليمية والدولية كان من أهم القضايا التي بحثتها الوزيرة الإيطالية مع السلطات العليا للبلاد، إلى جانب ملف الهجرة السرية، ومحاربة الإرهاب في الساحل”.

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