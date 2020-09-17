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برلمانية إيطالية: على حكومتنا حماية الصيادين المحتجزين في بنغازي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، حكومة بلادها، التعامل على الفور مع قضية الصيادين المحتجزين في مدينة بنغازي.

وأوضحت البرلمانية الإيطالية المعارضة، “هذا ليس عادلاً ولا أمراً طبيعياً، يجب على الحكومة التعامل معه على الفور”.

وأشارت زعيمة حزب أخوة إيطاليا: “لا أعرف بالضبط ما الذي تم إنجازه حتى الآن، لقد أعطيت تفويضًا لأعضاء البرلمان الذين يتمتعون بالكفاءة في هذا المجال لتقديم مساءلة برلمانية وسؤال الحكومة عن كيفية تحركها لحماية هؤلاء الإيطاليين”.

وأضافت البرلمانية الإيطالية: “لقد سئمنا الاستفزازات”، في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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