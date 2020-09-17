صحة الوفاق تدعم بلدية درج بشحنة من الإمدادات الطبيّة

دعمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بلدية درج، بشحنات من الإمدادات الطبيّة، ضمن جهودها في مكافحة فيروس كورونا.
ووأوضحت الوزارة، أن الشحنة تتضمن، معدات وقاية شخصية لحماية فرق الرصد والتقصي، والعاملين بغرف العزل، وأجهزة طبيّة متنوعة، ومستلزمات طبيّة، وأسرّة عناية فائقة، لدعم مركز العزل بالبلدية.
وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، إلى أنها جهّزت مركزًا لعلاج مصابي فيروس كورونا ببلدية درج، الواقعة على بعد 550 كم نحو الجنوب الغربي من مدينة طرابلس.
ويحتوي المركز مختبرًا طبيًا، وغرفة تعقيم، وغرفة خاصة بالأطباء، ودورات مياه، كما جرى تزويد المركز بمولد كهربائي، وكاميرات مراقبة، وشبكة إنترنت، ومولدات القدرة غير المنقطعة ( UPS) داخل غرف العناية والمختبر.
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