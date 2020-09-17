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صحة الوفاق تدعم بلدية درج بشحنة من الإمدادات الطبيّة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بلدية درج، بشحنات من الإمدادات الطبيّة، ضمن جهودها في مكافحة فيروس كورونا.

ووأوضحت الوزارة، أن الشحنة تتضمن، معدات وقاية شخصية لحماية فرق الرصد والتقصي، والعاملين بغرف العزل، وأجهزة طبيّة متنوعة، ومستلزمات طبيّة، وأسرّة عناية فائقة، لدعم مركز العزل بالبلدية.

وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، إلى أنها جهّزت مركزًا لعلاج مصابي فيروس كورونا ببلدية درج، الواقعة على بعد 550 كم نحو الجنوب الغربي من مدينة طرابلس.

ويحتوي المركز مختبرًا طبيًا، وغرفة تعقيم، وغرفة خاصة بالأطباء، ودورات مياه، كما جرى تزويد المركز بمولد كهربائي، وكاميرات مراقبة، وشبكة إنترنت، ومولدات القدرة غير المنقطعة ( UPS) داخل غرف العناية والمختبر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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