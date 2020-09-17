خطاب للسفير التركي لدى طرابلس يكشف أطماع أنقرة في طبع الكتب الدراسية الليبية

كشف خطاب صادر

عن السفير التركي لدى طرابلس سرحان أكسن عن أطماع

أنقرة في السيطرة على طباعة الكتب الدراسية.

وأظهر الخطاب

الموجه من السفير التركي في شهر مايو الماضي ، إلى وكيل وزارة التربية والتعليم

بحكومة الوفاق غير المعتمدة عادل جمعة

عامر، بشأن تزكية إحدى الشركات التركية لطبع الكتب المدرسية.

وبين أكسن في

خطابه أن الشركة اسمها “أوزجون لصناعة المطبوعات والتجارة المساهمة”، وأنها كسبت

مناقصة في أنقرة لطباعة الكتب المدرسية لعدد من المراحل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24