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خطاب للسفير التركي لدى طرابلس يكشف أطماع أنقرة في طبع الكتب الدراسية الليبية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف خطاب صادر
عن السفير التركي لدى طرابلس سرحان أكسن عن أطماع 
أنقرة في السيطرة على طباعة الكتب الدراسية.

وأظهر الخطاب
الموجه من السفير التركي في شهر مايو الماضي ، إلى وكيل وزارة التربية والتعليم
بحكومة الوفاق  غير المعتمدة عادل جمعة
عامر، بشأن تزكية إحدى الشركات التركية لطبع الكتب المدرسية.

وبين أكسن في
خطابه أن الشركة اسمها “أوزجون لصناعة المطبوعات والتجارة المساهمة”، وأنها كسبت
مناقصة في أنقرة لطباعة الكتب المدرسية لعدد من المراحل.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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