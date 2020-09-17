السفارة الليبية في إيطاليا تتابع أوضاع السجناء الليبيين بالسجون الإيطالية

أفادت السفارة الليبية في إيطاليا، إنها تتابع باهتمام كبير أوضاع السجناء الليبيين الموجودين بالسجون الايطالية.

وأوضحت السفارة الليبية، عن عقد اجتماع اليومين الماضيين بمقرها بين السفير عمر الترهوني والمستشار جلال المزوغي والمحامي المكلف بمتابعة السجناء، ميكيلي اندريانوا.

وأشارت السفارة، أنها ستعرضت خلال الاجتماع، الاجراءات التي اتخدت فيما يتعلق بقضية لاعبي الكرة والطعن الذي تم تقديمه.

وأشاد المحامي بالنزاهة، التي يتمتع بها القضاء الإيطالي، وخصوصا في مثل هذه الحالات وإن سبب الأحكام التى صدرت بحق هولاء الشباب كان نتيجة لعدم وجود متابعة مستمرة وحقيقية من المحامين السابقين .

وأكد السفير عمر الترهوني، في نهاية الاجتماع، على ضرورة متابعة جميع السجناء الليبيين ونفي التهم المنسوبة لهم وإيصال رسالة لكل الشباب الذين يعتقدون بأن الجانب الاخر من البحر يحمل معه الطموح والحياة والسعادة، وإنما يحمل البؤس والشقاء في ظل ظروف تقضي على جميع طموحات الشباب.

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