مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن عن دورات تدريبية لمفتشيه

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تنظيم دورات تدريبية لمفتشيه تحت شعار “من أجل الوصول لغذاء أمن وسليم”.

وأوضح المركز، أن الدورات، تشمل أمن وسلامة الغذاء والأُسس الصحيحة للتفتيش عليه وسلامة النقل والتخزين والتفتيش الجيد، إضافة إلى المواصفات الخاصة بالبيانات التوضيحية لعبوات واغلفة المواد الغذائية.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أن الدورات من المقرر عقدها بقاعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمنطقة قرجي طرابلس بتاريخ 20 سبتمبر الجاري.

وأضاف المركز، أن الدوروات تستهدف بدايةً من مفتشي فرع طرابلس وتباعاً لباقي المفتيشين بالفروع المكاتب التابعة للمركز بربوع ليبيا.

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