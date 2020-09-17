غوتيريش: لقد صدمت من حقيقة تدخل العدد الكبير من “المخربين” في ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته من التدخلات الخارجية في ليبيا، والتجاهل التام لقرارات مجلس الأمن.

وأوضح غوتيريش، لوكالة رويترز: “لقد صدمت من حقيقة تدخل مثل هذا العدد الكبير من المخربين ومثل هذا العدد الكبير من الدول في الوضع الليبي وتعزيزهم القدرات العسكرية على الجانبين في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المتعلقة بالمرتزقة”.

وعن المساعي لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بقوله: “مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض “.

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