ليبيا الان

غوتيريش: لقد صدمت من حقيقة تدخل العدد الكبير من “المخربين” في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته من التدخلات الخارجية في ليبيا، والتجاهل التام لقرارات مجلس الأمن.

وأوضح غوتيريش، لوكالة رويترز: “لقد صدمت من حقيقة تدخل مثل هذا العدد الكبير من المخربين ومثل هذا العدد الكبير من الدول في الوضع الليبي وتعزيزهم القدرات العسكرية على الجانبين في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المتعلقة بالمرتزقة”.

وعن المساعي لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بقوله: “مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك