غوتيريش: سنعلن قريبًا عن مبعوث أممي جديد لليبيا

نيويورك-العنوان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إنه سيبدأ بأسرع ما يمكن في إجراء مشاورات بشأن تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا.

وكلف مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين مبعوث خاص للسلام في ليبيا، رغم امتناع روسيا والصين عن التصويت على القرار الذي يمدد أيضًا مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ويوافق مجلس الأمن، بشكل غير رسمي، توافق الآراء على مثل هذه التعيينات. وأكد غوتيريش، أمام الصحفيين، أنه سيعلن قريبا عن تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا.

وقرر مجلس الأمن بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يتضمن إنشاء منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد لليبيا.

وقال غوتيريش، إن “مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض”.