أنباء عن وصول السراج لطرابلس قادمًا من البحرين وسط حديث عن نيته تقديم الاستقالة

طرابلس-العنوان

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، وصول طائرة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى طرابلس، قادمًا من زيارة عائلية في البحرين، بينما ذكرت وسائل إعلام قرب استقالته من منصبه.

وقالت وسئل إعلام متعددة أن السراج سيتوجه لتقديم استقالته في الساعات القادمة بسبب ضغوطات تمارس عليه، مشيرة نيته تقديم الاستقالة اليوم الأربعاء، في بيان، متلفز مع شرح أسباب هذا القرار.

وتنص المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي “الصخيرات” على استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب تؤدي إلى استقالة الحكومة بكاملها.

وبحسب هذه المادة، تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تصريف أعمال برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة، على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل له خلال موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من قبل مجلس النواب.