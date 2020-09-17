أعضاء هيئة الشرطة ببنغازي يطالبون بالتحقيق في مزاعم حول عملهم خلال المظاهرات

بنغازي-العنوان

طالب أعضاء هيئة الشرطة رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف بالتحقيق الفوري، بشأن مزاعم وردت على لسان عدد من المشايخ والحكماء والأعيان خلال لقائهم برئيس الحكومة حول تقصير وزارة الداخلية في أداء عملها، لإثبات صحتها من عدمه.

وهدد أعضاء هيئة الشرطة، في رسالة موجهة رئيس الحكومة ووزير الداخلية، عن طريق نقابة شرطة ليبيا، بالاعتصام عن العمل، وقفل جميع مراكز وأقسام الشرطة، وإخلاء الشارع من أية مظاهر شرطية، حتى تتبيّن حقيقة تلك الادعاءات.

وقال الأعضاء، إن “ما تم ذكره في اللقاء المشار إليه يندرج تحت طائلة التحريض على رجال الشرطة، في هذا الجو المشحون لدى المواطنين، وكذلك خشية من تربص الأعداء والمجرمين لاستغلال أي خلل أمني للهجوم على مقرات الشرطة”.

وأكدوا، أنهم عملوا خلال المظاهرات بأوامر رؤسائهم بمهنية عالية ولم تحتك بالمتظاهرين بل وتضامنوا معها، مشيرة إلى أن الاتهامات التي أطلقها عدد من المشايخ خلال الاجتماع مع الحكومة، باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد الأعضاء أن الهيئة تعمل بكل ما يتوفر لها من إمكانيات على ضبط الشارع العام ومنع الجريمة.