نقابة الشرطة تطالب الحكومة الليبية بفتح تحقيق في “مزاعم” تقصير مهامها

طالبت نقابة الشرطة بليبيا، رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، بفتح تحقيق فوري في مزاعم التي وردت على لسان عدد من المشايخ والحكماء والأعيان، خلال لقائهم برئيس الحكومة يوم أمس حول تقصير وزارة الداخلية في أداء عملها، لإثبات صحتها من عدمه.

وأوضحت النقابة، في بيان لها: أنها ستضطر إلى الاعتصام عن العمل بقولها: “إننا سنضطر آسفين حال عدم فتح التحقيق؛ إلى الاعتصام عن العمل، وقفل جميع مراكز وأقسام الشرطة، وإخلاء الشارع من أية مظاهر شرطية، حتى تتبيّن حقيقة تلك الادعاءات”.

ووصف نقابة الشرطة، أن ما تم ذكره في اللقاء يندرج تحت طائلة التحريض على رجال الشرطة، في هذا الجو المشحون لدى المواطنين، مُعربين عن خشيتهم من تربص “الأعداء والمجرمين لاستغلال أي خلل أمني للهجوم على مقرات الشرطة”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

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