تركيا وروسيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا وروسيا اقتربتا من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اقتراب المسؤولين الأتراك والروس من اتفاق حول معايير وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة “سي إن إن تورك” التركية أمس الأربعاء: “جرت مشاورات في أنقرة حول ليبيا، وبوسعنا القول إننا اقتربنا من اتفاق حول معايير وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن إجراء جولة جديدة من المشاورات حول ليبيا بين روسيا وتركيا في أنقرة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد جولة يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر في موسكو، وأخرى خلال شهر يوليو الماضي في أنقرة.

وترأس الوفد الروسي في المشاورات مع تركيا نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، فيما ضم الوفدين الروسي والتركي مسؤولين من الخارجية والدفاع وبعض الأجهزة الأخرى.

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